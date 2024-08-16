Азербайджан сократил импорт автомобилей на 10%

В январе-июле текущего года Азербайджан импортировал 51 179 автомобилей различного назначения на сумму 944 млн долларов США.

В январе-июле текущего года Азербайджан импортировал 51 179 автомобилей различного назначения на сумму 944 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это соответственно на 9,8% меньше и на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 7 месяцев импорт автотранспортных средств, рассчитанных на перевозку 10 и более человек (включая водителя), увеличился на 62,5% до 130 единиц (на сумму 7,950 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей снизился на 12,6% до 46 017 единиц (на сумму 831 млн долларов США).

Из них 11 276 автомобилей (на сумму 326 млн долларов США) оснащены двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем, а 1 792 (на сумму 71,5 млн долларов США) - только электродвигателем, что соответственно на 33,8% и на 20,1% больше в годовом сравнении.

Импорт автомобилей для перевозки грузов увеличился на 26% до 4 782 единиц (на сумму 80 млн долларов США), а импорт автомобилей специального назначения - на 15,2% до 250 единиц (на сумму 25 млн долларов США).