Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии

В 2020 году из Грузии в Азербайджан было экспортировано 23 348 легковых автомобилей на сумму 226,3 миллиона долларов США

В 2020 году из Грузии в Азербайджан было экспортировано 23 348 легковых автомобилей на сумму 226,3 миллиона долларов США.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в Национальном управлении статистики Грузии.

Согласно информации, количество автомобилей сократилось на 898 единиц в годовом сравнении.

В прошлом году Азербайджан также импортировал из Грузии 1 513 единиц моторных транспортных средств для перевозки грузов общей стоимостью 9,9 миллиона долларов США. Это на 146 единиц меньше, чем в 2019 году.