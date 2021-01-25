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Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии

Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии В 2020 году из Грузии в Азербайджан было экспортировано 23 348 легковых автомобилей на сумму 226,3 миллиона долларов США
Бизнес
25 января 2021 г. 12:25
Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии

В 2020 году из Грузии в Азербайджан было экспортировано 23 348 легковых автомобилей на сумму 226,3 миллиона долларов США.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в Национальном управлении статистики Грузии.

Согласно информации, количество автомобилей сократилось на 898 единиц в годовом сравнении.

В прошлом году Азербайджан также импортировал из Грузии 1 513 единиц моторных транспортных средств для перевозки грузов общей стоимостью 9,9 миллиона долларов США. Это на 146 единиц меньше, чем в 2019 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil idxalını azaldıb

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