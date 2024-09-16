Азербайджан сократил импорт автомобилей более чем на 10%

Азербайджан импортировал в январе-августе этого года 58 939 автомобилей (на 10,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года) на 1 млрд 111 млн долларов США (рост на 4%).

Азербайджан импортировал в январе-августе этого года 58 939 автомобилей (на 10,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года) на 1 млрд 111 млн долларов США (рост на 4%).

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

За восемь месяцев импорт автомобилей, предназначенных для перевозки 10 или более человек, включая водителя, увеличился в 2 раза до 165 единиц (на сумму 14,395 млн долларов), а импорт легковых автомобилей сократился на 13% до 53 006 единиц (на сумму 973 млн долларов).