​Азербайджан сократил экспорт спиртных напитков на 19%

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в 2015 году в экспорте алкогольных напитков наблюдалась отрицательная годовая динамика.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в 2015 году экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков на сумму 25 829,47 тыс. долларов, что на 6 045,93 тыс. долларов или 18,97% меньше по сравнению с 2014 годом.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,23% общего объема экспорта.

В Госкомитете также сообщили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе уксуса, на сумму 63 299,04 тыс. долларов, что на 7 679,51 тыс. долларов или 10,82% меньше, чем в 2014 году. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,69%.