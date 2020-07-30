О нас
Report Georgia

Азербайджан сократил экспорт ненефтяной продукции

Азербайджан сократил экспорт ненефтяной продукции В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 912 млн долларов США.
Бизнес
30 июля 2020 г. 16:29
Азербайджан сократил экспорт ненефтяной продукции

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 912 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт сократился на 67,6 млн долларов США или на 6,9%.

За отчетный период продукция ненефтяного сектора в основном экспортировалась в Россию - 370,3 млн долларов США, Турцию – 177,2 млн долларов США, Швейцарию - 96,1 млн долларов США, Грузию – 76,7 млн долларов США, Китай - 28,3 млн долларов США.

Объем ненефтяного экспорта в Россию в годовом сравнении увеличился на 4,3%, Швейцарию - 30,7%, Китай - 65,5%.

Первое место в структуре экспорта товаров ненефтяного сектора занимают помидоры (162,3 млн долларов США), 2-е место - золото (85,7 млн долларов США) и 3-е место – очищенный от семян хлопок (58,6 млн долларов США).

В июне стоимость ненефтяного экспорта составила 190,4 млн долларов США. Больше всего ненефтяной продукции экспортировалось в Россию (99,3 млн долларов США), Швейцарию (24,6 млн долларов США), Турцию (32,9 млн долларов США), Грузию (6,2 млн долларов США) и Украину (5,1 млн долларов США).

Отметим, что за первые 6 месяцев этого года Азербайджан осуществил экспорт на 7,7 млрд долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qeyri-neft ixracı azalıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
26 июля 2020 г. 16:34
В Масазыре горит автомобиль
В Масазыре горит автомобиль
26 июля 2020 г. 16:15
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
25 июля 2020 г. 03:15
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Кто новый министр образования Азербайджана?
Кто новый министр образования Азербайджана?
27 июля 2020 г. 16:29
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
28 июля 2020 г. 09:59
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
26 июля 2020 г. 15:13
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
27 июля 2020 г. 18:15
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
25 июля 2020 г. 15:12
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление
26 июля 2020 г. 09:45

Последние новости

16:29
Азербайджан сократил экспорт ненефтяной продукции Бизнес
16:16
Иностранцы вдвое сократили расходы в Азербайджане Финансы
16:09
Бывший игрок "Нефтчи" перешел в аргентинский клуб Футбол
15:55
На правительство Грузии подан иск на миллиард долларов США В регионе
15:33
Президент выделил на строительство дороги в Шеки 12 млн. манатов Внутренняя политика
15:27
"Азеркосмос" сократил доходы на 4% ИКТ
15:14
Госслужба обратилась в правоохранительные органы по поводу 22 работодателей Происшествия
15:08
Захватническая политика Армении наносит ущерб окружающей среде Азербайджана Экология
15:07
Ильхам Алиев дал поручение назвать улицу именем Полада Гашимова Внутренняя политика
15:00
ВидеоПредставители ВВС Турции прибыли в Гянджу Армия
14:52
Додон встретился с представителями азербайджанской и армянской общин Молдовы Внешняя политика
14:29
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Эмирван-Вандам Инфраструктура
14:26
ФотоВ Габале сдана в эксплуатацию больница модульного типа Здоровье
14:25
Ученые создают таблетку, которая заменит спортзал Это интересно
14:20
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Габалинский район Внутренняя политика
Вся новостная лента