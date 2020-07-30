Азербайджан сократил экспорт ненефтяной продукции

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 912 млн долларов США.

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 912 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт сократился на 67,6 млн долларов США или на 6,9%.

За отчетный период продукция ненефтяного сектора в основном экспортировалась в Россию - 370,3 млн долларов США, Турцию – 177,2 млн долларов США, Швейцарию - 96,1 млн долларов США, Грузию – 76,7 млн долларов США, Китай - 28,3 млн долларов США.

Объем ненефтяного экспорта в Россию в годовом сравнении увеличился на 4,3%, Швейцарию - 30,7%, Китай - 65,5%.

Первое место в структуре экспорта товаров ненефтяного сектора занимают помидоры (162,3 млн долларов США), 2-е место - золото (85,7 млн долларов США) и 3-е место – очищенный от семян хлопок (58,6 млн долларов США).

В июне стоимость ненефтяного экспорта составила 190,4 млн долларов США. Больше всего ненефтяной продукции экспортировалось в Россию (99,3 млн долларов США), Швейцарию (24,6 млн долларов США), Турцию (32,9 млн долларов США), Грузию (6,2 млн долларов США) и Украину (5,1 млн долларов США).

Отметим, что за первые 6 месяцев этого года Азербайджан осуществил экспорт на 7,7 млрд долларов США.