Азербайджан сократил экспорт напитков на 44%

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года Азербайджан экспортировал алкогольных и безалкогольных напитков на 1612,81 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1 285,26 тыс. долларов или 44,34% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,07% общего объема экспорта.

За отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков на 7 757,07 тыс. долларов, что на 1 083,28 тыс. долларов или 16,23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,53%.