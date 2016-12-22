Азербайджан сократил экспорт алкогольных и безалкогольных напитков на 32%

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2016 года в Азербайджане наблюдалась отрицательная годовая динамика экспорта алкогольных напитков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за 11 месяцев текущего года экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков на сумму 16 748,16 тыс. долларов, что на 7 946,2 тыс. долларов или 32,18% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,2% общего объема экспорта.

В Госкомитете сообщили, что за анализируемый период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе уксуса, на сумму 54 401,49 тыс. долларов, что на 4 328,28 тыс. долларов или 7,37% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,71%.