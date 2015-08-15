​Азербайджан сократил экспорт алкогольной продукции

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-июль текущего года в экспорте алкогольных напитков наблюдалась отрицательная динамика.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за январь-июль 2015 года экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков в объеме 13 976,04 тыс. долларов, что на 6 675,15 тыс. долларов или 32,32% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые 7 месяцев этого года экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 1,67% от общего объема экспорта.

В Госкомитете также сообщили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе, уксуса в объеме 31 311,12 тыс. долларов, что на 10 906,77 тыс. долларов или 25,84% меньше аналогичного периода 2014 года. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,59%.