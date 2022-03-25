Азербайджан сократил доходы от экспорта напитков на 24%

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал алкогольные и безалкогольные напитки, уксус на сумму 1,387 млн долларов США.

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал алкогольные и безалкогольные напитки, уксус на сумму 1,387 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 0,432 млн долларов США (23,75 %) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость экспорта напитков и уксуса в Азербайджан за два месяца составила 8,139 млн долларов США, что на 1,162 млн долларов США (16,66 %) больше, чем год назад.

За отчетный период импорт напитков и уксуса составил 0,43% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,07% от общего объема экспорта.