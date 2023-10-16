Азербайджан может получить доступ к документам, хранящимся в Росстандарте

В Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Рос

В Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт) Антоном Шалаевым.

Как сообщили Report в Госслужбе, на встрече начальник структуры Мамед Аббасбейли рассказал о проектах партнерства в сфере стандартизации и метрологии между двумя странами. Было отмечено значение обмена информацией о стандартах в регулировании инфраструктуры качества, подчеркнута важность создания национальных эталонов в области метрологического обеспечения и актуальных измерений, а также разработки новых образцов стандартов.

Глава Росстандарта Антон Шалаев в свою очередь сказал, что реализация совместных проектов в соответствующей сфере будет способствовать развитию связей сотрудничества между ведомствами.

В целях укрепления сотрудничества в сфере стандартизации и непосредственного применения новых стандартов в нашей стране стороны договорились об обеспечении доступа к более чем 39 тысячам документов, хранящихся в Российском федеральном информационном фонде стандартов, а также о совместной деятельности по совершенствованию действующих в Азербайджанском институте метрологии лабораторий и созданию новых.

В ходе встречи также была отмечена важность перехода на цифровые технологии, цифровизации рабочих процессов и создания автоматизированных информационных систем, а также обмена опытом между странами.

В рамках визита делегация Росстандарта побывала в азербайджанских институтах стандартизации и метрологии и ознакомилась с лабораторной базой.