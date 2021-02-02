Азербайджан скупил половину экспортного картофеля у Грузии в прошлом году

В прошлом году Азербайджан стал основным импортером картофеля из Грузии

В 2020 году из Грузии в Азербайджан было экспортировано 2 130 тонн картофеля на сумму 319 тысяч долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное управление статистики Грузии.

В годовом сравнении объем продукции снизился на 1 082 тонны или на 34%.

В прошлом году Азербайджан стал основным импортером картофеля из Грузии. Так, соседняя страна экспортировала в 17 стран в общей сложности 4 253 тонны картофеля, из которых 50% пришлось на Азербайджан. Россия закупила в Грузии 1 664 тонны картофеля.