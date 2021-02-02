О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан скупил половину экспортного картофеля у Грузии в прошлом году

Азербайджан скупил половину экспортного картофеля у Грузии в прошлом году В прошлом году Азербайджан стал основным импортером картофеля из Грузии
Бизнес
2 февраля 2021 г. 14:07
Азербайджан скупил половину экспортного картофеля у Грузии в прошлом году

В 2020 году из Грузии в Азербайджан было экспортировано 2 130 тонн картофеля на сумму 319 тысяч долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное управление статистики Грузии.

В годовом сравнении объем продукции снизился на 1 082 тонны или на 34%.

В прошлом году Азербайджан стал основным импортером картофеля из Грузии. Так, соседняя страна экспортировала в 17 стран в общей сложности 4 253 тонны картофеля, из которых 50% пришлось на Азербайджан. Россия закупила в Грузии 1 664 тонны картофеля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın ötən il ixrac etdiyi kartofun yarısını Azərbaycan alıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Арсенал просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле
"Арсенал" просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле
26 января 2021 г. 22:15
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
28 января 2021 г. 00:21
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
30 января 2021 г. 10:45
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
30 января 2021 г. 16:02
Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры
Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры
26 января 2021 г. 22:30
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч
27 января 2021 г. 11:10
Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе
Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе
27 января 2021 г. 16:26
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
28 января 2021 г. 19:00
В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
ФотоВ Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
31 января 2021 г. 04:46
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
1 февраля 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi