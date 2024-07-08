Азербайджан и WCO создают фонд для укрепления таможенного сотрудничества вдоль Среднего коридора

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) совместно со Всемирной таможенной организацией (WCO) договорились о создании Фонда таможенного сотрудничества "CCF Azerbaijan".

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) и Всемирная таможенная организация (WCO) договорились о создании Фонда таможенного сотрудничества "CCF Azerbaijan".

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение WCO, распространенное сегодня.

“Грантовое соглашение о создании CCF Azerbaijan генеральный секретарь WCO Ян Сондерс и председатель ГТК Шахин Багиров подписали в рамках 143 /144 -й сессий Совета Всемирной таможенной организации, состоявшихся с 27 по 29 июня. Целью создания такого фонда является укрепление таможенного сотрудничества и наращивание потенциала вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута”, -говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы WCO получала многочисленные запросы от стран региона на предоставление поддержки для улучшения таможенной связанности вдоль Среднего коридора.

“Эти запросы свидетельствуют о значимости коридора как критического торгового маршрута и необходимость надежных таможенных процедур для содействия эффективным и безопасным торговым потокам. Создание фонда "CCF Azerbaijan" будет отвечать этим требованиям и проблемам, с которыми сталкиваются таможенные администрации из-за глобализации торговли”, - говорится в информации.

По данным WCO, фонд "CCF Azerbaijan" поддержит ряд мероприятий, включая обучение таможенных служащих и организацию семинаров, практикумов и встреч для таможенных администраций-бенефициаров. Эти мероприятия направлены на содействие упрощению процедур торговли, улучшение соблюдения и правоприменения, усиление модернизации таможенных служб и повышение компетентности и потенциала таможенных служащих.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.