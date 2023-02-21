Азербайджан с Дагестаном планируют обмениваться опытом в поддержке МСБ

Азербайджан с Дагестаном обсудят обмен опытом по механизмам поддержки малых и средних предприятий (МСБ).

Азербайджан с Дагестаном обсудят обмен опытом по механизмам поддержки малых и средних предприятий (МСБ).

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики (KOBIA) Орхан Мамедов.

О. Мамедов встретился со своим дагестанским коллегой Гусейном Гусейновым, руководителем Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества KOBIА и агентства и обмен опытом между двумя структурами по поддержке малого и среднего бизнеса.