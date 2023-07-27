Азербайджан резко увеличил закупки швеллеров в Германии

В январе-мае этого года в Азербайджан из зарубежных стран было импортировано 3 тысячи 295 тонн швеллеров на сумму 2,652 млн долларов США.

В январе-мае этого года в Азербайджан из зарубежных стран было импортировано 3 тысячи 295 тонн швеллеров на сумму 2,652 млн долларов США.

Согласно расчетам, сделанным Report на основе данных Госкомстата, это на 29% больше показателя за тот же период 2022 года в стоимостном и на 54% в количественном выражении.

За отчетный период в Азербайджан ввезено 2 тыс. 79 тонн (+2,5 раза) из Ирана на сумму 1,51 млн долларов США (в 2,4 раза больше, чем годом ранее), из России 1 тыс. 34 тонны (+32%) на 907 тыс. долларов США (+12,3 %), из Германии 4,6 тонны (+4,1 раза) на 25,1 тыс. долларов США (+9 раз).