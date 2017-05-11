Азербайджан резко увеличил импорт мяса

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан за январь-апрель 2017 года импортировал продовольственные товары на 412,85 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта выросли на 3,17% в годовом исчислении.

За отчетный период импорт мяса вырос в 2,6 раза и составил 21,177 млн долларов, молока – на 98%, до 4,198 млн долларов, сливочного масла и его аналогов - 3%, до 20,269 млн долларов, чая – 23%, до 14,003 млн долларов, сахара – 11%, до 48,101 млн долларов.

За этот период импорт фруктов и овощей сократился на 3%, составив 56,48 млн долларов, пшеницы – 48%, до 48,462 млн долларов.

Отметим, что доля продовольственных товаров в структуре импорта увеличилась до 19,07% с 15,42% в аналогичном периоде прошлого года.