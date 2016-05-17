​Азербайджан резко сократил импорт табака

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ За январь-апрель 2016 года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму 40 306,83 тыс. долларов США.Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 65 274,49 тыс. долларов или на 61,83% (в 2,6 раза) меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 1,55% общего объема импорта за первые четыре месяца 2016 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму 4 256,06 тыс. долларов, что на 1 785 тыс. долларов или 72,24% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,17% от общего объема экспорта за 2016 год.