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    ​Азербайджан резко сократил экспорт табака

    Наряду с этим, импорт табака и табачных изделий сократился на 13%

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 130 181,87 тыс. долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 19 099,46 тыс. долларов, или 12,79% меньше по сравнению с 2014 годом. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 3,20% от общего импорта  за 5 месяцев 2015 года.

    За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 2 503,46 тыс. долларов, что на 50,45% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,06% от общего экспорта за 2015 год.

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