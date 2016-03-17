​Азербайджан резко сократил импорт продовольственных товаров

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль 2016 года Азербайджан импортировал продовольственные товары на сумму 141 888,32 тыс. долларов, что на 36,42% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный год импорт мяса сократился на 9% и составил 3 590,77 тыс. долларов, молока - на 49,62% - до 668,12 тыс. долларов, сахара - на 33,82% - до 9 034,15 тыс. долларов. Импорт пшеницы сократился в 6,7 раз - с 109 015,43 тыс. долларов до 16 217,83 тыс. долларов. Импорт сливочного масла вырос на 27,06% - до 6 206,10 тыс. долларов, фруктов и овощей - в 2,4 раза - до 27 726,85 тыс. долларов.

Отметим, что из общего объема импорта за январь-февраль на продовольственные товары пришлось 14,48%, что на 1,54 процентных пункта меньше аналогичного периода прошлого года.