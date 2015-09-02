​Азербайджан резко сократил импорт из Турции

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Объемы экспорта из Турции в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 39,7% и за август текущего года составили 147,5 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Союз экспортеров Турции, за январь-август текущего года объемы экспорта сократились в годовом исчислении на 26,15% - с 1 822,2 млн. долларов до 1 345,7 млн. долларов. Согласно данным организации, 84,9 млн. долларов или 57,6% экспорта за август, 835,1 млн. долларов или 62,1% экспорта за январь-август осуществлено из Стамбула.

Согласно отчету Союза экспортеров Турции, совокупные объемы экспорта за август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 4,9% до 10 483 млн. долларов. Объемы экспорта за январь-август в годовом исчислении сократились на 8,9% до 95 135,7 млн. долларов.