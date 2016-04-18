​Азербайджан резко сократил импорт автомобилей

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте текущего года в Азербайджан импортировано 1 362 единицы автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 8 673 единицы или в 7,4 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Так, в январе-марте 2015 года в страну завезено 10 035 автомобилей.

Согласно статистике, 1 235 или 90,7% импортированных автомобилей составили легковые автомобили, предназначенные для перевозки людей и другие моторные транспортные средства. Это в 7,5 раз меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Кроме того, за отчетный период в страну завезено 97 единиц моторных транспортных средств для перевозки грузов, что в 5,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации, количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, сократилось в 10,7 раз - с 203 до 19 единиц, моторных транспортных средств специального назначения - в 6,9 раз - с 22 до 8 единиц.