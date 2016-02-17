​Азербайджан резко сократил импорт автомобилей

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года в Азербайджан импортировано 437 единиц автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это в 9,4 раз меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Так, в январе 2015 года в страну завезено 4 090 автомобилей.

Согласно статистике, 401 (91,8%) импортированных автомобилей составили легковые автомобили, предназначенные для перевозки людей и другие моторные транспортные средства. Это в 9,7 раз или на 3 870 единиц меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Кроме того, за отчетный период в страну завезено 26 единиц моторных транспортных средств для перевозки грузов, что в 5,6 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации, количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, сократилось с 66 до 5 единиц, моторных транспортных средства специального назначения - с 8 до 5 единиц.