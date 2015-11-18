​Азербайджан резко сократил экспорт

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-октябрь 2015 года в годовом сравнении сократился 35,21% и составил 17 205,9 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 1,08% и составил 7 440,9 млн. долларов, объем экспорта сократился на 49,13% и составил 9 765 9 млн. долларов.

В итоге, сложилось положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 2 324 млн. долларов, что более чем в 5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в прошлом году объемы импорта составили 7 361,9 млн. долларов, экспорта - 19 195 млн. долларов, а положительное сальдо внешнеторгового оборота - 11 833,1 млн. долларов.

Отметим, что за январь-октябрь 2015 года в Азербайджан было импортировано 6 005, экспортировано из страны 2 333 наименований товаров.