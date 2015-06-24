​Азербайджан резко сократил экспорт в Россию

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ За январь-май 2015 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ в годовом исчислении сократился на 9,51% и составил 1 053,8 млн. долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, за указанный период экспорт сократился на 44,88% и составил 171,0 млн. долларов, импорт вырос на 3,34% и составил 882,8 млн. долларов. Экспорт в страны СНГ составил 3,24%, импорт - 21,7% от общего объема экспорта.

Среди операций со странами СНГ на долю Российской Федерации приходится 81,1% от общего экспорта. Экспорт в Россию в годовом исчислении сократился на 42,86% и за первые 5 месяцев составил 138,6 млн. долларов, импорт увеличился на 28,9% - до 660,8 млн. долларов. На долю России приходится 2,62% от совокупного объема экспорта и 16,24% от совокупного объема импорта.

Отметим, что за январь-май 2015 года объем внешнеторгового оборота Азербайджана со 133 странами составил 9 350 млн. долларов, что на 28,01% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт в годовом сравнении вырос на 15,91% и составил 4 067,8 млн. долларов, экспорт сократился на 44,28%, составив 5282,2 млн. долларов.