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Азербайджан резко сократил экспорт табака и его промышленных заменителей

Азербайджан резко сократил экспорт табака и его промышленных заменителей В январе этого года в Азербайджан импортировано табака и табачных изделий на сумму 6,537 млн долларов США.
Бизнес
27 февраля 2021 г. 15:42
Азербайджан резко сократил экспорт табака и его промышленных заменителей

В январе этого года в Азербайджан импортировано табака и табачных изделий на сумму 6,537 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1,681 млн долларов или на 34,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом месяце этого года импорт табака и табачных изделий составил 0,8% от общего объема импорта.

За отчетный период из Азербайджана было экспортировано табака и его промышленных заменителей на 95 тысяч долларов, что на 686 тысяч долларов или на 87,85% меньше годового показателя.

Экспорт табака и его заменителей составил 0,01% от общего объема экспорта.

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Версия на английском языке Azerbaijan sharply reduces export of tobacco, its industrial substitutes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan tütün və onun sənaye əvəzedicilərinin ixracını kəskin azaldıb

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