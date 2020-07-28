Азербайджан резко сократил экспорт напитков

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки на сумму 6 540 тыс. долларов США.

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки на сумму 6 540 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК), это на 8 973 тыс. долларов США или 57,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период экспорт напитков составил 0,2% от общего объема экспорта.

За 6 месяцев стоимость импортированных напитков в Азербайджан составила 31 816 тыс. долларов США. Это на 40 тыс. долларов США или 0,1% больше, чем год назад.

Импорт напитков составляет 0,6% от общего импорта.