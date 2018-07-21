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    Азербайджан резко сократил экспорт напитков

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года Азербайджан экспортировал алкогольных и безалкогольных напитков на 7 161,66 тыс. долларов.

    Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, это на 4 105,16 тыс. долларов или 36,44% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

    За первое полугодие экспорт напитков составил 0,08% общего объема экспорта.

    За отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков на 35 835,16 тыс. долларов, что на 6 422 тыс. долларов или 21,83% больше, чем год назад.

    Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,86%

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