Азербайджан резко сократил экспорт напитков

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года Азербайджан экспортировал алкогольных и безалкогольных напитков на 7 161,66 тыс. долларов.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, это на 4 105,16 тыс. долларов или 36,44% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За первое полугодие экспорт напитков составил 0,08% общего объема экспорта.

За отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков на 35 835,16 тыс. долларов, что на 6 422 тыс. долларов или 21,83% больше, чем год назад.

Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,86%