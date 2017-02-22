Азербайджан резко нарастил товарооборот со странами СНГ

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в годовом исчислении увеличился на 81,7% или 84 540,92 тыс. долларов и за январь составил 188 019,5 тыс. долларов.

Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете.

Согласно отчету, за указанный период экспорт в эти страны вырос в 2,9 раза и составил 67 793,44 тыс. долларов, импорт в Азербайджан вырос на 50% и составил 120 226,06 тыс. долларов. Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота снизилось на 7,6% или 4 287,46 тыс. долларов - до 52 432,62 тыс. долларов.

Отметим, что экспорт в страны СНГ составил 8,43% общего объема экспорта, импорт – 26,71% общего объема импорта.