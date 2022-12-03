Азербайджан резко нарастил экспорт метанола на один из основных рынков поставок

В январе-сентябре 2022 года из Азербайджана за рубеж было отправлено 368 тысяч 635 тонн метанола (метилового спирта) на сумму 103,96 млн долларов США.

В январе-сентябре 2022 года из Азербайджана за рубеж было отправлено 368 тысяч 635 тонн метанола (метилового спирта) на сумму 103,96 млн долларов США.

По расчетам Report на основе данных Госкомстата, это в 2,1 раза больше в стоимостном и на 65% - в количественном выражениях, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период в Нидерланды было отправлено 114 тыс. 570 тонн (в 2,8 раза больше, чем год назад) на сумму 31,1 млн долларов США (+3,4 раза), в Турцию - 102 тыс. 505 тонн (+2,7%) на сумму 30,298 млн долларов США (+41,1%), в Румынию - 71 тыс. 531 тонна (+4,4 раза) на сумму 20,11 млн долларов США (+5,6 раза), в Италию - 28 тысяч 732 тонны (+91%) на сумму 9,683 миллиона долларов США (+2,5 раза), в Испанию - 22 тысячи 610 тонн (год назад поставок не было) на сумму 6,666 млн долларов США.

Отметим, что из 357,72 тыс. тонн метанола, экспортированного Азербайджаном в прошлом году (в 9 стран), 45,2% приходится на Турцию, 14,8% - Нидерланды, 9,2% - Израиль.