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Азербайджан разрешил британской компании расширение объекта по хранению отходов руды в Гедабеке  

Азербайджан разрешил британской компании расширение объекта по хранению отходов руды в Гедабеке   Компания Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMC - дочернее предприятие британской золотодобывающей компании Anglo-Asian Mining, AAM) получила разрешение от правительства Азербайджана на поднятие стенки дамбы хвостохранилища на месторождении
Бизнес
13 июня 2024 г. 12:39
Азербайджан разрешил британской компании расширение объекта по хранению отходов руды в Гедабеке  

Компания Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMC - дочернее предприятие британской золотодобывающей компании Anglo-Asian Mining, AAM) получила разрешение от правительства Азербайджана на поднятие стенки дамбы хвостохранилища на месторождении "Гедабек".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении AAM.

“AIMC получила техническое подтверждение от МЧС и положительный экологический отчет от Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана на подъем стены существующей дамбы хвостохранилища. Разрешение на начало строительных работ от Госкомитета по архитектуре и градостроительству и исполнительной власти Гедабекского района зависит от определенных административных формальностей со стороны этих госорганов, которые, как ожидается, будут завершены в ближайшее время”, - говорится в информации.

Отмечается, что AIMC ранее обратилась к правительству Азербайджана за разрешением на подъем стенки существующей дамбы хвостохранилища, которая почти заполнена. Стена будет поднята на 7 метров, чтобы обеспечить достаточную мощность хранения на 2-3 года производственной деятельности.

“В результате, стена достигнет окончательной проектной высоты. Подъем будет осуществляться в два этапа, причем первый подъем на 2,5 метра будет завершен примерно через 3 месяца после получения разрешения”, - говорится в сообщении.

Отметим, что хвостохранилище -это технологический объект с грунтовой дамбой, где складируются отходы обогащения, хвосты: смесь измельченной породы, воды и остаточных реагентов. Независимая международная консалтинговая компания "Micon" в июле 2023 года провела проверку состояния здоровья, безопасности и окружающей среды хвостохранилища в Гедабеке, чтобы гарантировать, что этот объект не представляет опасности для местных жителей и сотрудников компании. Проверка не выявила никаких проблем с качеством воздуха и ни в одном образце почвы не было обнаружено цианида, превышающего пределы аналитического обнаружения.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51 %, Anglo Asian Mining PLC - 49 %. В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, но занимается добычей драгметаллов пока с двух контрактных площадей - "Гедабек" и "Гоша".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Britaniya şirkətinə Gədəbəydəki filiz tullantıları anbarını genişləndirməyə icazə verib
Версия на английском языке Azerbaijan allows British company to raise wall of its existing tailings dam in Gadabay

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