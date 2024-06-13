Азербайджан разрешил британской компании расширение объекта по хранению отходов руды в Гедабеке

Компания Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMC - дочернее предприятие британской золотодобывающей компании Anglo-Asian Mining, AAM) получила разрешение от правительства Азербайджана на поднятие стенки дамбы хвостохранилища на месторождении

Компания Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMC - дочернее предприятие британской золотодобывающей компании Anglo-Asian Mining, AAM) получила разрешение от правительства Азербайджана на поднятие стенки дамбы хвостохранилища на месторождении "Гедабек".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении AAM.

“AIMC получила техническое подтверждение от МЧС и положительный экологический отчет от Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана на подъем стены существующей дамбы хвостохранилища. Разрешение на начало строительных работ от Госкомитета по архитектуре и градостроительству и исполнительной власти Гедабекского района зависит от определенных административных формальностей со стороны этих госорганов, которые, как ожидается, будут завершены в ближайшее время”, - говорится в информации.

Отмечается, что AIMC ранее обратилась к правительству Азербайджана за разрешением на подъем стенки существующей дамбы хвостохранилища, которая почти заполнена. Стена будет поднята на 7 метров, чтобы обеспечить достаточную мощность хранения на 2-3 года производственной деятельности.

“В результате, стена достигнет окончательной проектной высоты. Подъем будет осуществляться в два этапа, причем первый подъем на 2,5 метра будет завершен примерно через 3 месяца после получения разрешения”, - говорится в сообщении.

Отметим, что хвостохранилище -это технологический объект с грунтовой дамбой, где складируются отходы обогащения, хвосты: смесь измельченной породы, воды и остаточных реагентов. Независимая международная консалтинговая компания "Micon" в июле 2023 года провела проверку состояния здоровья, безопасности и окружающей среды хвостохранилища в Гедабеке, чтобы гарантировать, что этот объект не представляет опасности для местных жителей и сотрудников компании. Проверка не выявила никаких проблем с качеством воздуха и ни в одном образце почвы не было обнаружено цианида, превышающего пределы аналитического обнаружения.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51 %, Anglo Asian Mining PLC - 49 %. В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, но занимается добычей драгметаллов пока с двух контрактных площадей - "Гедабек" и "Гоша".