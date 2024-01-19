Азербайджан рассказал в Давосе о своих усилиях в качестве принимающей стороны COP29

Правительство Азербайджана на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе проинформировало о своей деятельности в качестве принимающей стороны COP29.

Правительство Азербайджана на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе проинформировало о своей деятельности в качестве принимающей стороны COP29.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

"На проходящей в рамках Давосского экономического форума (World Economic Forum) сессии "Неофициальная собрание лидеров мировой экономики: На пути к 2030 году" мы проинформировали об усилиях Азербайджана как принимающей стороны COP29, поделились своими идеями относительно эффективного использования энергии и снижения воздействия изменения климата, также обсудили подход нашей страны к финансовым механизмам для снижения зависимости от ископаемого топлива и продвижения "зеленой энергетики", что является основной темой COP29. Мы еще раз подчеркнули нашу приверженность "зеленой" повестке дня COP29 и глобальной климатической деятельности", - отметил министр.