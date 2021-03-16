Азербайджан расширяет сотрудничество со странами Персидского залива

В рамках мероприятия состоялись презентации, посвященные бизнес- и инвестиционной среде Азербайджана и стран Персидского залива

При поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Азербайджана состоялся II бизнес-вебинар Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

Наряду с официальными лицами, в онлайн-встрече приняли участие около 70 представителей компаний, задействованных в области строительства, промышленности, здравоохранения, фармацевтики, туризма, логистики и других сферах.

Открыв мероприятие вступительной речью, председатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Самир Абдулла Насс подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии взаимоотношений с Азербайджаном, поделился мнением о новых направлениях экономического сотрудничества.

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев проинформировал о развитии двусторонних связей, отметив, что подобные мероприятия окажут благотворное влияние на стимулирование бизнес-инициатив, расширение сотрудничества между деловыми кругами и установление новых связей.

В рамках мероприятия состоялись презентации, посвященные бизнес- и инвестиционной среде Азербайджана и стран Персидского залива.