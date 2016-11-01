Азербайджан расширяет сотрудничество с Тюменской областью

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "В последние годы сотрудничество между Азербайджаном и Тюменской областью все больше расширяется. Тюменская область заинтересована в этом и сегодня представит Азербайджану конкретные проекты".

Как сообщает Report, об этом заявил на VII Азербайджано-российском межрегиональном форуме в Баку губернатор Тюменской области Владимир Якушев: "Среди наших предложений – проект создания в Тюменской области оптово-розничного центра, который позволит поставлять товары за пределы области, на восток России. Мы также предлагаем совместное сотрудничество в нефтегазовой и машиностроительной сферах".

"Также предлагается рассмотреть варианты сотрудничества в сфере переработки картофеля, строительство зернового центра. Помимо этого, Тюмень имеет большой опыт в секторе туризма, и среди предложений есть проект строительства СПА-отелей”, - добавил В.Якушев.