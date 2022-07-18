Азербайджан расширяет рынок экспорта цветов

Из-за геополитической ситуации в мире в цепочке поставок произошел ряд изменений, сложности наблюдается и в цветоводстве. Так, резко подорожали удобрения, необходимые для выращивания цветов.

Из-за геополитической ситуации в мире в цепочке поставок произошел ряд изменений, сложности наблюдается и в цветоводстве. Так, резко подорожали удобрения, необходимые для выращивания цветов.

Председатель Ассоциации производителей, импортеров и экспортеров цветов Джавид Ахундов рассказал Report, что пока азербайджанские производители практически не столкнулись с какими-либо проблемами: "Каждый цветочный саженец после покупки используется 5-6 лет. Саженцы цветов ввозятся не каждый год, не каждый месяц. Поэтому никаких серьезных изменений в производстве в стране не произошло. Цены не выросли, розы по-прежнему продаются за 4-5 манатов".

Он подчеркнул, что 70% потребности в цветах в стране удовлетворяется за счет местного производства: "В настоящее время ежегодное производство роз в Азербайджане составляет около 15 миллионов единиц. Спрос местного рынка на эти розы составляет около 13-15 млн единиц. Однако точной статистики по объемам производства других видов цветов нет. Их объем может составить около 5 миллионов в год".

C.Ахундов рассказал о ситуации с экспортом: "Традиционно интерес к нашим цветам проявляют Россия и Грузия. Рост цен в регионе снизил покупательную способность в этих странах. В настоящее время нет роста экспорта цветов азербайджанских компаний на российский рынок. Экспорт на российский рынок равен нулю".

По его словам, вместо российского исследуются новые рынки: "Например, изучается рынок Узбекистана. Некоторое время назад президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Узбекистан. С Узбекистаном установлены определенные деловые связи, по имеющейся у меня информации, рынок этой страны изучается более глубоко. Мы можем отправить в Узбекистан цветы в соответствии со спросом этой страны. Ведутся переговоры с компаниями, в соответствии с этими переговорами должна быть отправлена первая тестовая партия. После этого мы сможем предоставить более точную информацию о спросе".

Он добавил, что в узбекском городе Наманган прошел "Фестиваль цветов", на котором он участвовал в составе азербайджанской делегации: "После фестиваля мы провели определенные переговоры, и это имеет большое значение с точки зрения экспорта".

C.Ахундов рассказал также о рынках стран Европейского Союза: "Нидерланды обеспечивают европейский рынок цветами и поставляют продукцию на рынок по более приемлемой цене. Учитывая логистику, вопрос экспорта цветов из Азербайджана очень сложный".

Ассоциация производителей, импортеров и экспортеров цветов Азербайджана была основана в 2021 году.