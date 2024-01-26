Азербайджан расширяет экспортное сотрудничество с Саудовской Аравией

В ходе визита делегации во главе с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым в Королевство Саудовская Аравия состоялись обсуждения возможностей участия азербайджанских компаний в проектах, осуществляемых в этой стране, экспорта продуктов питания из Азербайджана в Саудовскую Аравию, расширения сотрудничества в области альтернативной энергии.
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На встрече с сопредседателем Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия, генеральным исполнительным директором компании Al Rajhi International for Investment Ахмедом Али Аль Дахилом говорилось о возможностях участия азербайджанских компаний в проектах, в том числе инфраструктурных, осуществляемых в Саудовской Аравии, и поддержки участия азербайджанских компаний Совместным деловым советом Азербайджан-Саудовская Аравия, а также перспективы сотрудничества в области продовольственной безопасности и в других областях.
На встрече с председателем правления компании ACWA Power Мухаммадом Абдуллахом Рашидом Абунайяном были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Саудовском Аравией в таких сферах, как опреснение морской воды, рациональное использование источников возобновляемой энергии, производство «зеленого» водорода.