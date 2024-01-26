Азербайджан расширяет экспортное сотрудничество с Саудовской Аравией

Обсуждены возможные направления сотрудничества Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в проектах, реализуемых в Азербайджане и других странах.

В ходе визита делегации во главе с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым в Королевство Саудовская Аравия состоялись обсуждения возможностей участия азербайджанских компаний в проектах, осуществляемых в этой стране, экспорта продуктов питания из Азербайджана в Саудовскую Аравию, расширения сотрудничества в области альтернативной энергии.

Как сообщили Report в министерстве, в рамках визита была проведена встреча с заместителем руководителя Государственного инвестиционного фонда и начальником Главного управления по международным инвестициям Саудовской Аравии Турки Аль-Новайзером. На встрече была предоставлена информация о реализуемых в Азербайджане проектах в области возобновляемой и альтернативной энергии, деятельности SOCAR и Азербайджанского инвестиционного холдинга, практике инвестиционных фондов, созданных Азербайджаном совместно с несколькими странами. Отмечалось эффективное энергетическое партнерство между соответствующими структурами наших стран. Стороны обсудили инвестиционное сотрудничество в различных сферах, в том числе в рамках проектов, осуществляемых Государственным инвестиционным фондом и его дочерними компаниями в Азербайджане и других странах, была достигнута договоренность о подготовке связанной с этой инициативой дорожной картой.

На встрече с сопредседателем Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия, генеральным исполнительным директором компании Al Rajhi International for Investment Ахмедом Али Аль Дахилом говорилось о возможностях участия азербайджанских компаний в проектах, в том числе инфраструктурных, осуществляемых в Саудовской Аравии, и поддержки участия азербайджанских компаний Совместным деловым советом Азербайджан-Саудовская Аравия, а также перспективы сотрудничества в области продовольственной безопасности и в других областях.

На встрече с председателем правления компании ACWA Power Мухаммадом Абдуллахом Рашидом Абунайяном были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Саудовском Аравией в таких сферах, как опреснение морской воды, рациональное использование источников возобновляемой энергии, производство «зеленого» водорода.