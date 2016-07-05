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    ​Азербайджан расширил экспорт ненефтяных продуктов

    Замминистра: В будущем также ожидается расширение экспорта производимой в ненефтяном секторе продукции

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "В этом году Азербайджан расширил ассортимент экспортируемых за рубеж ненефтяных продуктов на 28%". Как сообщает Report, об этом сказала журналистам заместитель министра экономики Севиндж Гасанова.

    "В будущем также ожидается расширение экспорта производимой в ненефтяном секторе продукции. Показатели развития ненефтяной промышленности Азербайджана положительные. Кроме того, наша промышленность направлена на развитие внутреннего производства потребительских товаров. Это позволит сэкономить валютные резервы Азербайджана и снизить зависимость от импорта”, - подчеркнула С.Гасанова. 

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