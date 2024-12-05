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Азербайджан проводит обмен опытом с Турцией по государственно-частному партнерству

Азербайджан проводит обмен опытом с Турцией по государственно-частному партнерству В Анкаре реализуется совместная программа обмена опытом между правительствами Азербайджана и Турции по государственно-частному партнерству.
Бизнес
5 декабря 2024 г. 09:45
Азербайджан проводит обмен опытом с Турцией по государственно-частному партнерству

В Анкаре реализуется совместная программа обмена опытом между правительствами Азербайджана и Турции по государственно-частному партнерству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, программа организована совместно с Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA).

С азербайджанской стороны в программе участвуют представители Министерства экономики, Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, Министерства экологии и природных ресурсов, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) и Министерства финансов, а с турецкой стороны - Управление по стратегии и бюджету, Министерство казначейства и финансов, Управление приватизации, Министерство здравоохранения и TIKA.

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