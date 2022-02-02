Азербайджан проинформировал Кыргызстан об инвестиционном потенциале Карабаха

Азербайджанская делегация, состоящая из представителей министерств экономики, энергетики и сельского хозяйства и предпринимателей, посетила Кыргызстан.

Азербайджанская делегация, состоящая из представителей министерств экономики, энергетики и сельского хозяйства и предпринимателей, посетила Кыргызстан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В рамках визита делегация провела ряд встреч и обсуждений с официальными лицами Кыргызстана.

На встрече с исполняющим обязанности министра инвестиций Кыргызстана Нурадилом Баясовым заместитель министра экономики Ниязи Сафаров отметил важность развития экономических связей нашей страны с Кыргызстаном, проинформировал об успешных реформах в Азербайджане, благоприятном бизнес и инвестиционном климате, инвестиционном потенциале освобожденных от оккупации территорий.

Н.Баясов подчеркнул заинтересованность своей страны в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном, отметил возможности реализации совместных проектов.

На мероприятии выступили глава Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов, посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев и другие.

В ходе деловой встречи состоялись презентации торгового, инвестиционного и туристического потенциала Азербайджана и Кыргызстана.

Мероприятие продолжилось двусторонними встречами деловых кругов.

В рамках визита азербайджанская делегация ознакомилась с особой экономической зоной ”Бишкек".