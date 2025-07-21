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Азербайджан профинансировал создание Центра профессионального ковроткачества в Кабуле

Азербайджан профинансировал создание Центра профессионального ковроткачества в Кабуле В Кабуле состоялось официальное открытие Центра профессионального ковроткачества
Бизнес
21 июля 2025 г. 14:49
Азербайджан профинансировал создание Центра профессионального ковроткачества в Кабуле

В столице Афганистана Кабуле открылся центр технической и профессиональной подготовки по ковроткачеству, проект профинансирован Агентством международного развития Азербайджана (AIDA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на афганские СМИ.

Центр является ключевым компонентом инициативы "Развитие традиционных афганских ремесел", которая финансируется AIDA и реализуется миссией Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Кабуле совместно с Министерством труда и социальных вопросов Афганистана (MoLSA).

"Проект направлен на предоставление афганским женщинам профессионального обучения ковроткачеству с целью расширения экономических возможностей и сохранения традиционных афганских ремесел", - отмечают СМИ.

В церемонии открытия центра приняли участие генеральный директор Кабульской миссии ОИС Мохаммад Саид Аль Айяш, посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов, официальные лица Афганистана.

"Эта инициатива отражает общую приверженность расширению экономических прав и возможностей женщин и сохранению культурного наследия Афганистана", - сказал Аль Айяш.

Ковроткачество является одной из важнейших отраслей промышленности Афганистана, обеспечивая средствами к существованию более миллиона человек по всей стране, особенно в сельской местности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kabildə Peşəkar Xalçaçılıq Mərkəzinin yaradılmasını maliyyələşdirib
Версия на английском языке Azerbaijan funds establishment of professional carpet weaving center in Kabul

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