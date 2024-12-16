Азербайджан продлил до 2028 года таможенные льготы на импорт медицинских масок и сырья

10:43

Кабинет министров Азербайджана продлил срок действия таможенных льгот на импорт медицинских масок и сырья для их производства.

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Срок освобождения от импортных таможенных пошлин на сырье для производства медицинских масок и респираторов продлен до конца 2027 года.

Кроме того, до конца 2027 года продлена импортная таможенная пошлина на медицинские маски в размере $0,03 за ед.

Срок действия этих таможенных льгот истекал 31 декабря 2024 года.