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Азербайджан продлил до 2028 года таможенные льготы на импорт медицинских масок и сырья

Азербайджан продлил до 2028 года таможенные льготы на импорт медицинских масок и сырья 10:43
Бизнес
16 декабря 2024 г. 11:05
Азербайджан продлил до 2028 года таможенные льготы на импорт медицинских масок и сырья

Кабинет министров Азербайджана продлил срок действия таможенных льгот на импорт медицинских масок и сырья для их производства.

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Срок освобождения от импортных таможенных пошлин на сырье для производства медицинских масок и респираторов продлен до конца 2027 года.

Кроме того, до конца 2027 года продлена импортная таможенная пошлина на медицинские маски в размере $0,03 за ед.

Срок действия этих таможенных льгот истекал 31 декабря 2024 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan extends term of customs concessions for import of medical masks
Версия на азербайджанском языке Tibbi maska və onun istehsalı üçün xammal idxalına gömrük güzəştinin müddəti uzadılıb

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