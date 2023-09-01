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Азербайджан проанализировал возможности сотрудничества с Китаем по среднему коридору

Азербайджан проанализировал возможности сотрудничества с Китаем по среднему коридору Азербайджан проанализировал возможности дальнейшего сотрудничества с Китаем для эффективного использования Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).
Бизнес
1 сентября 2023 г. 14:48
Азербайджан проанализировал возможности сотрудничества с Китаем по среднему коридору

Азербайджан проанализировал возможности дальнейшего сотрудничества с Китаем для эффективного использования Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Было отмечено, что делегация, возглавляемая министром экономики Микаилом Джаббаровым, в рамках визита в Китайскую Народную Республику провела ряд встреч.

На встрече с председателем Национальной комиссии по развитию и реформам Китайской Народной Республики Чжэнем Шаньцзе выражено удовлетворение развитием связей по различным направлениям, обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области ИКТ, торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, инвестиционной, гуманитарной, туристической и других сферах.

Отмечено, что политическая воля и дружба глав государств президента Ильхама Алиева и председателя Си Цзиньпина являются основной движущей силой развития двухстороннего сотрудничества. Отношения на высоком уровне, установившиеся между двумя странами, создают большие возможности для укрепления экономического партнерства.

На встрече была предоставлена информация о мерах по обеспечению устойчивого развития Азербайджана, подчеркнута особая значимость применения зеленых и умных концепций в рамках "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030", а также работах по реинтеграции, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях. Создание благоприятной среды для трансформации государственного сектора, улучшения качества экосистем, устойчивого развития бизнеса и человеческого капитала, широкого внедрения цифровой экономики и инноваций также являются одними из приоритетных направлений "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы". Все это создает благоприятную почву для интенсификации сотрудничества с международными партнерами, в том числе с Китаем.

Стороны обсудили работы, реализуемые на основе значимых соглашений, достигнутых в рамках 22-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. В рамках встречи обсуждалось текущее состояние инвестиционных связей, в том числе потенциальные шаги для расширения эффективного сотрудничества, активная позиция Азербайджана по инициативе "Один пояс – один путь", перспективы сотрудничества для эффективного использования Среднего коридора.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan analyzes opportunities for co-op with China along Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Çin ilə Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlıq imkanlarını təhlil edib

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