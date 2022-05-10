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Азербайджан призывает к расширению торговых отношений с Ираном

Азербайджан призывает к расширению торговых отношений с Ираном Азербайджан хочет расширить торговые отношения и таможенное сотрудничество с Ираном.
Бизнес
10 мая 2022 г. 15:36
Азербайджан призывает к расширению торговых отношений с Ираном

Азербайджан хочет расширить торговые отношения и таможенное сотрудничество с Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на иранское агентство IRNA, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев во время выступления на ирано-азербайджанской границе на реке Араз.

Он выразил надежду, что этот визит повысит объем торговли между двумя странами.

Глава Таможенного управления Ирана Алирза Мукаддаси сказал, что торговое сотрудничество с Азербайджаном всегда подчеркивалось иранскими официальными лицами.

Он добавил, что в целях расширения торговых отношений с Азербайджаном продолжаются периодические встречи между таможенниками двух стран.

Меморандум о взаимопонимании по созданию новой линии связи между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана подразумевает установление новых железнодорожных и автомобильных сообщений с Автономной Республикой, а также линий связи и электроснабжения. Железнодорожный и автомобильный мосты, которые будут построены через реку Араз, а также 55-километровая дорога будут использоваться для международного транзита. Эта дорога будет играть важную роль в соединении международных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад и диверсификации транспортных маршрутов.

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Версия на английском языке Azerbaijan calls for broadening trade ties with Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İranla ticarət əlaqələrini genişləndirməyə çağırır

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