Азербайджан призывает к расширению торговых отношений с Ираном

Азербайджан хочет расширить торговые отношения и таможенное сотрудничество с Ираном.

Азербайджан хочет расширить торговые отношения и таможенное сотрудничество с Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на иранское агентство IRNA, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев во время выступления на ирано-азербайджанской границе на реке Араз.

Он выразил надежду, что этот визит повысит объем торговли между двумя странами.

Глава Таможенного управления Ирана Алирза Мукаддаси сказал, что торговое сотрудничество с Азербайджаном всегда подчеркивалось иранскими официальными лицами.

Он добавил, что в целях расширения торговых отношений с Азербайджаном продолжаются периодические встречи между таможенниками двух стран.

Меморандум о взаимопонимании по созданию новой линии связи между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана подразумевает установление новых железнодорожных и автомобильных сообщений с Автономной Республикой, а также линий связи и электроснабжения. Железнодорожный и автомобильный мосты, которые будут построены через реку Араз, а также 55-километровая дорога будут использоваться для международного транзита. Эта дорога будет играть важную роль в соединении международных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад и диверсификации транспортных маршрутов.