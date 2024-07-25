Азербайджан призвал страны G20 к усилиям в достижении цели климатического финансирования на COP29

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов призвал страны G20 предпринять дополнительные усилия для достижения цели климатического финансирования на COP29 в Баку.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов призвал страны G20 предпринять дополнительные усилия для достижения цели климатического финансирования на COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом министр заявил, выступая на мероприятии "Бразильское финансовое направление COP28-G20: сделать устойчивое финансирование возможным, доступным и приемлемым" в Рио-де-Жанейро.

Шарифов отметил, что меры по борьбе с глобальным климатическим кризисом требуют безотлагательной финансовой поддержки в нужном объеме.

По его словам, на предстоящей в Баку 29-й сессии COP одним из наиболее актуальных тем повестки будет согласование новой цели климатического финансирования.

Министр подчеркнул, что мероприятие COP29 в Баку станет благодатной площадкой для определения справедливой и амбициозной новой цели финансирования и восстановления доверия к Парижскому соглашению. Он также отметил, что страны G20 согут сыграть важную роль в принятии новой цели в этом году, и призвал министров финансов стран "Большой двадцатки" приложить дополнительные усилия в этом вопросе.