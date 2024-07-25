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Азербайджан призвал страны G20 к усилиям в достижении цели климатического финансирования на COP29

Азербайджан призвал страны G20 к усилиям в достижении цели климатического финансирования на COP29 Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов призвал страны G20 предпринять дополнительные усилия для достижения цели климатического финансирования на COP29 в Баку.
Бизнес
25 июля 2024 г. 19:17
Азербайджан призвал страны G20 к усилиям в достижении цели климатического финансирования на COP29

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов призвал страны G20 предпринять дополнительные усилия для достижения цели климатического финансирования на COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом министр заявил, выступая на мероприятии "Бразильское финансовое направление COP28-G20: сделать устойчивое финансирование возможным, доступным и приемлемым" в Рио-де-Жанейро.

Шарифов отметил, что меры по борьбе с глобальным климатическим кризисом требуют безотлагательной финансовой поддержки в нужном объеме.

По его словам, на предстоящей в Баку 29-й сессии COP одним из наиболее актуальных тем повестки будет согласование новой цели климатического финансирования.

Министр подчеркнул, что мероприятие COP29 в Баку станет благодатной площадкой для определения справедливой и амбициозной новой цели финансирования и восстановления доверия к Парижскому соглашению. Он также отметил, что страны G20 согут сыграть важную роль в принятии новой цели в этом году, и призвал министров финансов стран "Большой двадцатки" приложить дополнительные усилия в этом вопросе.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan calls on G20 countries to make efforts on climate finance goal
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan iqlim maliyyəsi üzrə hədəfin qəbul olunması üçün “G20”nin maliyyə nazirlərinə çağırış edib

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