Азербайджан призвал молдавские компании инвестировать в освобожденные территории

Расположенные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана промышленные парки ”Экономическая зона долины Араз“ и "Агдам" открыты для инвесторов.

Расположенные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана промышленные парки ”Экономическая зона долины Араз“ и "Агдам" открыты для инвесторов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил на встрече с представителями деловых кругов этой страны с участием премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы.

"Эти индустриальные парки, обладающие благоприятными инвестиционными возможностями для предпринимателей, являются важным механизмом реализации экономического потенциала региона и реинтеграции экономики страны. Естественно, одним из главных национальных приоритетов является возрождение Карабаха и Восточного Зангезура", - отметил он.

"Наша историческая победа положила начало новой эпохе в развитии как Азербайджана, так и региона в целом. В настоящее время ведутся интенсивные работы по разминированию, реконструируется и создается инфраструктура и коммуникации на освобожденных от оккупации территориях, восстанавливаются экономические и транспортные связи. Уже первые вынужденные переселенцы вернулись в родные дома, подготовлены и утверждены генеральные планы разрушенных в ходе оккупации городов. Введен в эксплуатацию Международный аэропорт Физули, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию и Международный аэропорт Зангилана. Карабах объявлен зоной "зеленой энергии". Особое внимание уделяется использованию ”зеленой“ и альтернативной энергии, концепции ”нулевых отходов", все проекты реализуются с использованием современных технологий и экологических стандартов", - сказал замминистра.