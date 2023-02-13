Азербайджан призвал израильские компании принять участие в восстановлении освобожденных территорий

Азербайджан призвал израильские компании принять участие в проектах, которые будут реализованы в рамках восстановительных работ на освобожденных территориях страны

Азербайджан призвал израильские компании принять участие в проектах, которые будут реализованы в рамках восстановительных работ на освобожденных территориях страны.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов заявил на проходящем в Баку азербайджано-израильском инновационном форуме "Сельское хозяйство и образование".

По его словам, применение инновационных технологий на освобожденных территориях является одним из основных приоритетов.

С. Мамедов отметил наличие большого потенциала для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Израилем.