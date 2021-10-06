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Азербайджан привлек 57 млрд долларов прямых иностранных инвестиций за 10 лет 

Азербайджан привлек 57 млрд долларов прямых иностранных инвестиций за 10 лет  Общая стоимость производства в промышленных зонах Азербайджана превысила 4,3 млрд манатов.
Бизнес
6 октября 2021 г. 12:15
Азербайджан привлек 57 млрд долларов прямых иностранных инвестиций за 10 лет 

Общая стоимость производства в промышленных зонах Азербайджана превысила 4,3 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии "Финансирование устойчивого развития и "зеленое" восстановление после пандемии COVID-19".

По его словам, общая сумма инвестиций в промышленные зоны превысила 6,1 млрд манатов.

“За последние 10 лет прямые иностранные инвестиции в экономику страны стали одним из важных факторов экономического роста в текущем и будущем периодах. За этот период объем привлеченных в страну прямых иностранных инвестиций составил 57 млрд долларов США. В последнее время интерес иностранных инвесторов к альтернативной энергетике возрос”, - отметил М.Джаббаров.

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Версия на английском языке Azerbaijan attracts USD 57B worth of FDI over past decade 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 10 ildə 57 milyard dollar birbaşa xarici sərmayə cəlb edib

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