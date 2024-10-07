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Азербайджан принял участие в заседании Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ

Азербайджан принял участие в заседании Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ 10:29
Бизнес
7 октября 2024 г. 11:08
Азербайджан принял участие в заседании Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ

Делегация во главе с председателем Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орханом Назарли приняла участие в заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств-членов СНГ в Бишкеке (Кыргызстан).

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, в заседании наряду с Азербайджаном участвовали руководители налоговых органов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси, Таджикистана и Армении.

Выступая на панели "Применение цифровых решений по администрированию НДС для повышения прозрачности платежей и упрощения процедуры возврата НДС", О.Назарли отметил, что Координационный совет является важной платформой для эффективной организации работы налоговых органов, определения их роли в решении глобальных вызовов и поощрения совместной деятельности с международными партнерами.

Он подчеркнул, что в Азербайджане внимательно следят за процессами, происходящими в международной бизнес-среде и успешно применяют передовой опыт.

Участники мероприятия обсудили опыт совершенствования налогового администрирования посредством применения информационных технологий и реализации новых проектов.

В рамках мероприятия был утвержден проект Плана работы Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ на 2024-2025 годы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan MDB-nin vergi xidmətləri rəhbərlərinin Koordinasiya Şurasının iclasında iştirak edib

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