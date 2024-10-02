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Азербайджан принял участие в обсуждениях по борьбе с налоговыми преступлениями в рамках СНГ

Азербайджан принял участие в обсуждениях по борьбе с налоговыми преступлениями в рамках СНГ 15:17
Бизнес
2 октября 2024 г. 15:44
Азербайджан принял участие в обсуждениях по борьбе с налоговыми преступлениями в рамках СНГ

Представители налоговой службы Азербайджана приняли участие в заседании Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ в казахстанском Алматы, где обсуждались вопросы экономической безопасности и борьбы с налоговыми преступлениями.

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе, страну на мероприятии представляли сотрудники Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Кянан Гулиев, Ровшан Абдуллаев и Джамиль Алиев.

Заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов выступил на заседании с докладом об инициативах по обеспечению экономической безопасности и инструментах, позволяющих оперативно реагировать на правонарушения в финансовом секторе и проявления транснациональных экономических преступлений.

Выступавшие на заседании эксперты подчеркнули важность укрепления сотрудничества между органами, занимающимися налоговыми расследованиями, совершенствования аналитической работы и обмена опытом между странами СНГ.

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