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Азербайджан принял участие в конференции "Конкуренция и защита прав потребителей"

Азербайджан принял участие в конференции "Конкуренция и защита прав потребителей" 16:53
Бизнес
22 ноября 2024 г. 17:09
Азербайджан принял участие в конференции Конкуренция и защита прав потребителей

Делегация Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики приняла участие в III Международной конференции на тему "Конкуренция и защита прав потребителей" в Тбилиси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу.

На конференции были представлены презентации и организованы панельные дискуссии по вопросам конкурентной политики и устойчивого развития, международного опыта в расследовании фактов ограничения конкуренции и превентивных механизмов, а также существующих подходов и вызовов в области защиты прав потребителей.

На панельных дискуссиях также состоялся обмен мнениями о правах потребителей в сфере электронной торговли, механизмах защиты прав потребителей на регулируемых рынках и деятельности регулирующих органов в этой области, а также о глобальных механизмах, применяемых для просвещения и достижения устойчивого развития в области защиты прав потребителей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “Rəqabət və istehlakçıların müdafiəsi” adlı konfransa qatılıb

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