Азербайджан принимает участие в международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня начала работу XXVI международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow. На выставке, которая продлится до 14 сентября, будет представлена продукция более 1 500 компаний из 65 стран.

Как сообщили Report в министерстве экономики, впервые на международной выставке Worldfood Moscow единственной эксклюзивной страной-партнером стал Азербайджан. Более 30 азербайджанских компаний-экспортеров в очередной раз представят свою продукцию на едином стенде страны при поддержке министерства экономики и организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo). На стенде будут экспонироваться фруктовые соки, минеральная вода, вина, алкогольные напитки, фрукты и овощи, молочная продукция, чай, фундук, кондитерские изделия, консервы отечественных производителей.

Отметим, что Азербайджан в качестве единственной эксклюзивной страны-партнера указан на баннерах, интернет-странице и гиде по выставке, раздаваемых посетителям промо-продуктах и бейджах.

В первый день выставки, 11 сентября, планируется посещение азербайджанского стенда руководителями делегаций различных стран. В этот день будут представлены информация о бизнес и инвестиционной среде в стране, национальная музыка и танцы, а также азербайджанская кухня.

Отметим, что расходы по организации единого стенда на выставке WorldFood Moscow взяло на себя государство в целях пропаганды бренда Made in Azerbaijan на зарубежных рынках.