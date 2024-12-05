Азербайджан принимает участие в 8-м Стамбульском экономическом саммите

18:48

Делегация под руководством первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева участвует в 8-ом Стамбульском экономическом саммите в Турции на тему "Искусственный интеллект и экономика".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, мероприятие продлится два дня и собрало представителей государственного и частного секторов.

Выступая на саммите, Эльнур Алиев подчеркнул важность инноваций, передовых технологий и государственно-частного партнерства для устойчивого развития в современных условиях. Он отметил, что саммит является важной платформой для обсуждения сотрудничества в области технологий, искусственного интеллекта и Индустрии 4.0.

В ходе мероприятия также были выделены новые возможности, связанные с прошедшей в Азербайджане конференцией COP29. Представлена информация о шагах страны в развитии инклюзивной экономики, создании человеческого капитала и внедрении современных знаний. Эльнур Алиев рассказал о механизмах применения технологий Четвертой промышленной революции, поддержке стартапов и цифровой трансформации бизнеса.

Особое внимание уделено стратегии цифровой экономики, направленной на развитие цифровых навыков и всех компонентов экономики.

Саммит включает панельные сессии, посвященные цифровизации в сферах туризма, здравоохранения, энергетики и строительства, а также обсуждению влияния инноваций и искусственного интеллекта. Кроме того, организованы выставки цифровых решений и встречи между представителями государственного и частного секторов.